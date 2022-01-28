В Краснодаре пожарные почти час тушили частный дом

В городских пабликах днем 28 января очевидцы сообщили, что увидели огонь и клубы дыма в районе улиц Янковского и Карасунской. Позже написали, что горит дом на улице Седина.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю Юга.ру сообщили, что сообщение о возгорании на улице Седина поступило дежурному пожарно-спасательного гарнизона в 16:56.

По прибытии на место пожарные установили, что огонь охватил 100 кв. метров. В 17:39 пожар локализовали. Возгорание ликвидировали 15 человек, для тушения подали четыре ствола «Дельта». На месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в январе пожилой краснодарец погиб в своей квартире во время пожара.