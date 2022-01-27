На Кубани выявили 1020 случаев коронавируса за сутки, из них 417 — в Краснодаре

27 января в регионе обнаружили коронавирус у 1020 человек. Среди заболевших 601 мужчина и 419 женщин в возрасте до 93 лет. Из них 181 несовершеннолетний пациент.

В Краснодарском крае количество выявленных за сутки случаев коронавируса впервые превысило тысячу. Предыдущий ковидный рекорд, 997 заболевших за день, зафиксировали 20 ноября. Напомним, 19 января на Кубани выявили первые заражения штаммом «омикрон».

За сутки краевые лаборатории выполнили 19 тыс. 618 тестов на коронавирус. Больше всего положительных результатов получили в Краснодаре — 417.

В других муниципалитетах новые случаи распределились так:

Сочи — 115;

Новороссийск — 71;

Славянский район — 41;

Тимашевский район — 35;

Армавир — 34;

Анапа — 33;

Горячий Ключ — 28;

Белореченский район — 27;

Кавказский район — 18;

Северский район — 16;

Павловский и Темрюкский районы — по 14;

Гулькевичский и Лабинский районы — по 13;

Отрадненский — 12;

Кущевской и Тихорецкий районы — по 11;

Апшеронский и Ленинградский районы — по 10;

Геленджик и Ейский район — по 9;

Тбилисский район — 8;

Туапсинский и Щербиновский районы — по 7;

Крыловский район — 6;

Абинский район — 5;

Динской, Курганинский и Успенский районы — по 4;

Крымский район — 3;

Кореновский, Новокубанский, Староминский и Усть-Лабинский районы — по 2;

Красноармейский, Мостовский и Новопокровский районы — по 1.

За сутки выписали 56 выздоровевших, шесть человек с подтвержденным диагнозом скончались.

В краевом минздраве сообщили, что 89 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, еще семь получают экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили коронавирусную инфекцию у 134 тыс. 594 человек, более 10 тыс. скончались.