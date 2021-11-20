В Краснодарском крае очередной ковидный рекорд — 997 новых заболевших

В Краснодарском крае 20 ноября коронавирус зафиксировали у 997 человек. 102 из них — несовершеннолетние

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

Краснодар — 474;

Сочи — 95;

Каневской район — 53;

Динской район — 65;

Тимашевский район — 44;

Новороссийск — 33;

Ейский район — 29;

Северский район — 22;

Абинский район — 19;

Геленджик — 18;

Выселковский, Кавказский и Новопокровский районы — по 15;

Каневской и Приморско-Ахтарский районы — по 13;

в Армавире и Усть-Лабинском районе — по 11;

в Кореновском и Лабинском районах — по 10;

в Красноармейском и Успенском районах — по 9;

в Туапсинском районе — 8;

в Курганинском, Павловском и Белоглинском районах — по 7;

в Темрюкском районе — 6;

в Кущевском районе — 5;

в Ленинградском районе — 4;

в Анапе, Отрадненском и Крымском районах — по 3;

в Тихорецком, Тбилисском и Мостовском районах по 2;

в Апшеронском, Брюховецком, Крыловском, Староминском, Славянском, Щербиновском, Гулькевичском и Новокубанском районах — по 1.

С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 90 тыс. 834 человек. 8 тыс. 390 пациентов скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 113 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — 8.

Всего в России на 20 ноября зафиксировали 37 тыс. 120 случаев заражений за сутки. Летальных исходов — 1 тыс. 254.