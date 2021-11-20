В Краснодарском крае очередной ковидный рекорд — 997 новых заболевших
В Краснодарском крае 20 ноября коронавирус зафиксировали у 997 человек. 102 из них — несовершеннолетние
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- Краснодар — 474;
- Сочи — 95;
- Каневской район — 53;
- Динской район — 65;
- Тимашевский район — 44;
- Новороссийск — 33;
- Ейский район — 29;
- Северский район — 22;
- Абинский район — 19;
- Геленджик — 18;
- Выселковский, Кавказский и Новопокровский районы — по 15;
- Каневской и Приморско-Ахтарский районы — по 13;
- в Армавире и Усть-Лабинском районе — по 11;
- в Кореновском и Лабинском районах — по 10;
- в Красноармейском и Успенском районах — по 9;
- в Туапсинском районе — 8;
- в Курганинском, Павловском и Белоглинском районах — по 7;
- в Темрюкском районе — 6;
- в Кущевском районе — 5;
- в Ленинградском районе — 4;
- в Анапе, Отрадненском и Крымском районах — по 3;
- в Тихорецком, Тбилисском и Мостовском районах по 2;
- в Апшеронском, Брюховецком, Крыловском, Староминском, Славянском, Щербиновском, Гулькевичском и Новокубанском районах — по 1.
С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 90 тыс. 834 человек. 8 тыс. 390 пациентов скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 113 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — 8.
Всего в России на 20 ноября зафиксировали 37 тыс. 120 случаев заражений за сутки. Летальных исходов — 1 тыс. 254.
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