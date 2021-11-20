В Краснодарском крае очередной ковидный рекорд — 997 новых заболевших

Краснодарский край

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  • Медицинская маска © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Медицинская маска © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 20 ноября коронавирус зафиксировали у 997 человек. 102 из них — несовершеннолетние

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • Краснодар — 474;
  • Сочи — 95;
  • Каневской район — 53;
  • Динской район — 65;
  • Тимашевский район — 44;
  • Новороссийск — 33;
  • Ейский район — 29;
  • Северский район — 22;
  • Абинский район — 19;
  • Геленджик — 18;
  • Выселковский, Кавказский и Новопокровский районы — по 15;
  • Каневской и Приморско-Ахтарский районы — по 13;
  • в Армавире и Усть-Лабинском районе — по 11;
  • в Кореновском и Лабинском районах — по 10;
  • в Красноармейском и Успенском районах — по 9;
  • в Туапсинском районе — 8;
  • в Курганинском, Павловском и Белоглинском районах — по 7;
  • в Темрюкском районе — 6;
  • в Кущевском районе — 5;
  • в Ленинградском районе — 4;
  • в Анапе, Отрадненском и Крымском районах — по 3;
  • в Тихорецком, Тбилисском и Мостовском районах по 2;
  • в Апшеронском, Брюховецком, Крыловском, Староминском, Славянском, Щербиновском, Гулькевичском и Новокубанском районах — по 1.

С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 90 тыс. 834 человек. 8 тыс. 390 пациентов скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 113 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — 8.

Всего в России на 20 ноября зафиксировали 37 тыс. 120 случаев заражений за сутки. Летальных исходов — 1 тыс. 254.

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