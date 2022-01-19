На Кубани выявили первые заражения штаммом «омикрон»
В Краснодарском крае официально подтвердились случаи заражения штаммом «омикрон». Оба — в Краснодаре
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на Кубани официально подтвердились два случая заражения новым штаммом «омикрон». Положительные результаты дали тесты двух мужчин. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что случаи произошли в Краснодаре.
Ранее в краевой администрации сообщали, что в краснодарский обсерватор поместили мужчину и женщину, которые вернулись из Кении и Африки, соответственно.
В управлении Роспотребнадзора Кубани сообщили, что у нового штамма инкубационный период значительно короче — от двух до пяти дней. У предыдущего варианта коронавируса («дельта») он составляет шесть-восемь дней.
Читайте также:
Новый штамм передается в семь раз быстрее. Он стал более агрессивен для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями. Данные об этом варианте коронавируса появились в ноябре 2021 года в Южной Африке.
Ранее Юга.ру сообщали, что в декабре 2021 года в Ростове выявили первого пациента с омикрон-штаммом. Инфекцию нашли у студента. Это был первый случай заражения новым штаммом в ЮФО.