На Кубани выявили первые заражения штаммом «омикрон»

В Краснодарском крае официально подтвердились случаи заражения штаммом «омикрон». Оба — в Краснодаре

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на Кубани официально подтвердились два случая заражения новым штаммом «омикрон». Положительные результаты дали тесты двух мужчин. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что случаи произошли в Краснодаре.

Ранее в краевой администрации сообщали, что в краснодарский обсерватор поместили мужчину и женщину, которые вернулись из Кении и Африки, соответственно.