В районе Анапы открыли движение на трассе, где делали проколы

Под Анапой открыли автомобильное движение после прокола трассы. Но одна дорога остается закрытой

Напомним, в декабре 2021 года на федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе поселка Виноградного решили сделать проколы на федеральной, муниципальной и региональной трассах. Они нужны, чтобы увести ливневые воды от поселка и не допустить затопления улиц.

В пресс-службе мэрии Анапы 26 января сообщили, что основной этап работ завершен. На федеральной и муниципальной трассе открыли движение. Специалисты завершают ремонт краевой дороги.

«Проведен огромный комплекс мероприятий по строительству водоотводного канала, в том числе путем проколов под дорогами. Сеть каналов будет работать в единой системе: забирать потоки, сходящие с ближайших виноградников, и уводить их за пределы сельского округа», — пояснили в пресс-службе.