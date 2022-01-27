В районе Анапы открыли движение на трассе, где делали проколы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Под Анапой открыли автомобильное движение после прокола трассы. Но одна дорога остается закрытой

Напомним, в декабре 2021 года на федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе поселка Виноградного решили сделать проколы на федеральной, муниципальной и региональной трассах. Они нужны, чтобы увести ливневые воды от поселка и не допустить затопления улиц. 

В пресс-службе мэрии Анапы 26 января сообщили, что основной этап работ завершен. На федеральной и муниципальной трассе открыли движение. Специалисты завершают ремонт краевой дороги.

«Проведен огромный комплекс мероприятий по строительству водоотводного канала, в том числе путем проколов под дорогами. Сеть каналов будет работать в единой системе: забирать потоки, сходящие с ближайших виноградников, и уводить их за пределы сельского округа», — пояснили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года на Анапу обрушились сильные дожди. Там выпало 5,5 месячной нормы осадков. Эвакуировали 450 человек, в том числе отдыхавших в лагерях детей.

Анапа Дороги Ремонт дорог

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