В районе Анапы сделают специальный прокол под федеральной трассой, чтобы избежать затоплений

В районе поселка Виноградного под федеральной трассой сделают несколько проколов, чтобы населенный пункт перестало топить

Для того, чтобы предотвратить наводнения в поселке Виноградном, под федеральной трассой Новороссийск — Керчь сделают несколько проколов. Ранее там построили канал для отвода ливневых вод.

Вице-мэр Анапы Дмитрий Мариев сказал, что 3 декабря подрядчик вывел технику на площадку и уже начал строительно-монтажные работы. Он отметил, что проект нестандартный и технически сложный.

Всего сделают три проколана федеральной, региональной и муниципальной трассах. Они уведут ливневые воды от поселка и позволят не допустить затопление улицы Таманской. Во воемя летнего наводнения эта улица пострадала больше всего.

Движение на участке дороги временно ограничат. Работами занимается Упрдор «Черноморье». Компания обещает до конца 2021 года сделать два прокола.