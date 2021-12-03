В районе Анапы сделают специальный прокол под федеральной трассой, чтобы избежать затоплений

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Анапы
    © Фото пресс-службы мэрии Анапы

В районе поселка Виноградного под федеральной трассой сделают несколько проколов, чтобы населенный пункт перестало топить

Для того, чтобы предотвратить наводнения в поселке Виноградном, под федеральной трассой Новороссийск — Керчь сделают несколько проколов. Ранее там построили канал для отвода ливневых вод.

Вице-мэр Анапы Дмитрий Мариев сказал, что 3 декабря подрядчик вывел технику на площадку и уже начал строительно-монтажные работы. Он отметил, что проект нестандартный и технически сложный.

Всего сделают три проколана федеральной, региональной и муниципальной трассах. Они уведут ливневые воды от поселка и позволят не допустить затопление улицы Таманской. Во воемя летнего наводнения эта улица пострадала больше всего.

Движение на участке дороги временно ограничат. Работами занимается Упрдор «Черноморье». Компания обещает до конца 2021 года сделать два прокола.

  • © Фото пресс-службы мэрии Анапы
    © Фото пресс-службы мэрии Анапы
  • © Фото пресс-службы мэрии Анапы
    © Фото пресс-службы мэрии Анапы

Напомним, во время летних дождей в августе в Анапе эвакуировали более 450 человек, в том числе отдыхавших в лагерях детей. Тогда там выпало 5,5 месячных норм осадков. Кроме того, в конце ноября Анапу затопило снова. Из-за сильных дождей в воде оказались несколько домов.

Анапа Василий Швец Ремонт дорог

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В районе Анапы сделают специальный прокол под федеральной трассой, чтобы избежать затоплений
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