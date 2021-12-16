Адыгейский филиал «Россети Кубань» установил 3 тыс. умных счетчиков

Партнерский Адыгея

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»

Специалисты Адыгейских электрических сетей «Россети Кубань» осуществили монтаж более 3 тыс. приборов учета электроэнергии

Умный счетчик — это прибор учета, который работает по определенным алгоритмам и наделен функциями встроенного реле нагрузки, электронными пломбами на вскрытие клеммной крышки и корпуса, контролем магнитного поля и т.д. Энергетики смонтировали 1908 умных приборов учета потребителям, которые заключили договор на технологическое присоединение и увеличение мощности энергопринимающих устройств. 141 электросчетчик уже установлен тем, чьи приборы не соответствовали нормам. Также более тысячи приборов установили в рамках развития интеллектуального учета.

Счетчики позволяют экономить электроэнергию самостоятельно и выбирают методы расчета посуточно. Работы по установке проводятся для абонентов бесплатно.

Приборы монтируют на опорах воздушных линий электропередачи возле домовладений. Наряду с этим специалисты выполняют замену вводов в домовладения с применением изолированного провода.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Россети Кубань» построит линию электропередачи в пригороде Анапы.

Россети Кубань Технологии Энергетика

Новости

В Краснодаре выбрали лучшую городскую экскурсию
Промывку труб с водой в районе Западного обхода в Краснодаре продлили до 20 декабря
В Краснодаре появился новый микрорайон. Он называется «Любимово»
В Новороссийске спасли кота, который на три дня застрял под крыльцом
В ейской школе ученица ранила одноклассника сувенирным ножом-бабочкой
После шоу Малахова о тимашевском морге СК назначил проверку судмедэкспертиз Кубани

Лента новостей

Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре
Вчера, 10:30
Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре
«Эйва» из «Аватара» и золотые дети
16 декабря, 14:02
«Эйва» из «Аватара» и золотые дети
Показываем, как украсили парк «Краснодар» к Новому году
Показывают и продают красивое
Вчера, 13:53
Показывают и продают красивое
Что, зачем и почем можно купить на аукционе MOST в Краснодаре

Реклама на сайте