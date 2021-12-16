Адыгейский филиал «Россети Кубань» установил 3 тыс. умных счетчиков

Умный счетчик — это прибор учета, который работает по определенным алгоритмам и наделен функциями встроенного реле нагрузки, электронными пломбами на вскрытие клеммной крышки и корпуса, контролем магнитного поля и т.д. Энергетики смонтировали 1908 умных приборов учета потребителям, которые заключили договор на технологическое присоединение и увеличение мощности энергопринимающих устройств. 141 электросчетчик уже установлен тем, чьи приборы не соответствовали нормам. Также более тысячи приборов установили в рамках развития интеллектуального учета.



Счетчики позволяют экономить электроэнергию самостоятельно и выбирают методы расчета посуточно. Работы по установке проводятся для абонентов бесплатно.



Приборы монтируют на опорах воздушных линий электропередачи возле домовладений. Наряду с этим специалисты выполняют замену вводов в домовладения с применением изолированного провода.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Россети Кубань» построит линию электропередачи в пригороде Анапы.