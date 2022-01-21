В Краснодаре разбился автомобиль Tesla Model X

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd
    © Кадр видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chp_krd

В Краснодаре 21 января произошло ДТП с участием электрокара Tesla Model X

В Краснодаре днем на перекрестке улиц Головатого и Ломоносова 21 столкнулись автомобили Reno Logan и Tesla Model X. О ДТП сообщили в паблике «ЧП Краснодара»

Очевидец снял на видео последствия столкновения. На кадрах видно, что у электрокара отлетел бампер и помята передняя дверь. У второй иномарки полностью разбит капот.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 13:00. Установлено, что 72-летний мужчина за рулем Reno Logan двигался по улице Головатого в сторону Корницкого и не уступил дорогу Tesla. В результате столкновения электрокар влетел в бордюр. 

На водителя Reno составили административное постановление по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (непредоставление права преимущества на перекрестке). Ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Также административное постановление составили на 39-летнего водителя Tesla по ч. 2 ст 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки). За это предусмотрен штраф в размере 800 рублей. 

Ранее Юга.ру писали о ДТП с дорогостоящими автомобилями в Сочи. Там летом на территории Сириуса 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini. А в апреле на Красной Поляне в ДТП попал Lamborghini Urus.

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