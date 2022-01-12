В Армавире четырехлетний ребенок пострадал в ДТП

В Армавире утром 12 января столкнулись две иномарки. Пострадал ребенок

Утром 12 января на пересечении улиц Кирова и Кропоткина столкнулись Mercedes С180 и Ford Focus. В момент ДТП светофор на перекрестке работал в аварийном режиме.

По предварительным данным, 49-летний водитель Mercedes ехал по улице Кропоткина в сторону улицы Ефремова. На перекрестке он не уступил дорогу Ford Focus, которым управляла 66-летняя женщина.