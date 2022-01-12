В Армавире четырехлетний ребенок пострадал в ДТП
В Армавире утром 12 января столкнулись две иномарки. Пострадал ребенок
Утром 12 января на пересечении улиц Кирова и Кропоткина столкнулись Mercedes С180 и Ford Focus. В момент ДТП светофор на перекрестке работал в аварийном режиме.
По предварительным данным, 49-летний водитель Mercedes ехал по улице Кропоткина в сторону улицы Ефремова. На перекрестке он не уступил дорогу Ford Focus, которым управляла 66-летняя женщина.
В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок, находившийся в Mercedes. Его доставили в больницу Армавира. У него диагностировали ушиб, гематому, ссадину правой скуловой области. Врачи проверяют ребенка на сотрясение головного мозга, сообщили в ОГИБДД Армавира.
Как писали Юга.ру, 31 декабря трехлетний ребенок погиб в ДТП в Адыгее. В конце ноября в Калининском районе водитель иномарке сбил на дороге 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Мальчик скончался в больнице.