В Армавире четырехлетний ребенок пострадал в ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото ОГИБДД Армавира
    © Фото ОГИБДД Армавира

В Армавире утром 12 января столкнулись две иномарки. Пострадал ребенок

Утром 12 января на пересечении улиц Кирова и Кропоткина столкнулись Mercedes С180 и Ford Focus. В момент ДТП светофор на перекрестке работал в аварийном режиме.

По предварительным данным, 49-летний водитель Mercedes ехал по улице Кропоткина в сторону улицы Ефремова. На перекрестке он не уступил дорогу Ford Focus, которым управляла 66-летняя женщина. 

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В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок, находившийся в Mercedes. Его доставили в больницу Армавира. У него диагностировали ушиб, гематому, ссадину правой скуловой области. Врачи проверяют ребенка на сотрясение головного мозга, сообщили в ОГИБДД Армавира.

Как писали Юга.ру, 31 декабря трехлетний ребенок погиб в ДТП в Адыгее. В конце ноября в Калининском районе водитель иномарке сбил на дороге 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Мальчик скончался в больнице.

Армавир Дети ДТП

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В Армавире четырехлетний ребенок пострадал в ДТП
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