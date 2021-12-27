В Краснодаре две машины проломили стену дома на глазах хозяйки. Еще одно авто врезалось в здание на улице Красной

О ДТП сообщили очевидцы в городских телеграм-каналах. Первая авария произошла днем 26 декабря на углу улиц Кирова и Плиева около 12:00. Столкновение попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, что два автомобиля врезались на перекрестке, а затем от удара их отбросило на угол жилого дома.

В этот момент на улицу вышла хозяйка дома. Она успела отбежать от места столкновения в последний момент.