В Краснодаре две машины проломили стену дома на глазах хозяйки. Еще одно авто врезалось в здание на улице Красной
В Краснодаре за последние сутки три автомобиля проломили стены зданий
О ДТП сообщили очевидцы в городских телеграм-каналах. Первая авария произошла днем 26 декабря на углу улиц Кирова и Плиева около 12:00. Столкновение попало на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, что два автомобиля врезались на перекрестке, а затем от удара их отбросило на угол жилого дома.
В этот момент на улицу вышла хозяйка дома. Она успела отбежать от места столкновения в последний момент.
В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что в ДТП пострадали иномарки Nissan и Toyota. Водитель Nissan двигался по улице Кирова со стороны Бородинской в сторону Кубанской и на пересечении Кирова и Плиева не уступил водителю Toyota. После столкновения они наехали на стойку дорожного знака в резались в тену жилого дома. Пострадавших нет.
Второе ДТП произошло вечером на пересечении улиц Красной и Гимназической. В телеграм-канале «Типичный Краснодар» написали, что автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену здания.
В пресс-службе УМВД по Краснодару пояснили, что ДТП произошло около 19:50. Автомобиль Hyundai ехал по улице Красной в сторону Гоголя, проехал на Красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia. Пострадавших нет.