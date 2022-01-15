Сочинский аэропорт отправил два самолета на другие аэродромы из-за метели

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото из группы «Международный аэропорт Краснодар им. Екатерины II», vk.com/krr.aero
    © Фото из группы «Международный аэропорт Краснодар им. Екатерины II», vk.com/krr.aero

Утром 15 января сочинский аэропорт отправил два прибывающих борта на посадку в соседние аэродромы

С 8:00 утра в районе сочинского аэропорта была метель, которая повлияла на условия видимости для прибывающих рейсов. Диспетчеры отправили два борта на запасные аэродромы.

Рейс авиакомпании «Победа», следующий из Екатеринбурга, ушел на Краснодар, но уже в 10:04 снова вылетел в Сочи. Рейс авиакомпании «Икар», также из Екатеринбурга, перенаправили в аэропорт Минвод.

Еще до полудня работа аэропорта вернулась в штатный режим.

Ранее на этой неделе Юга.ру писали о том, что в ночь на 13 января краснодарский аэропорт несколько часов не принимал самолеты. Сильный снегопад исключал возможность безопасной посадки. В общей сложности на утро 13 января было задержано 25 рейсов, восемь отменили, шесть отправили на другие аэродромы.

10 и 11 января аэропорт Симферополя не принимал самолеты из-за сильного тумана. Борты перенаправляли на аэродромы Анапы и Краснодара.

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