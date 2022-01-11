Аэродромы Анапы и Краснодара снова приняли самолеты, летевшие в Симферополь

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 января из-за погодных условий самолеты, летевшие в Симферополь, снова приземлились на Кубани

Напомним, 10 января из-за сложных метеоусловий самолеты, летевшие в Симферополь, приземлились в Сочи, Анапе и Краснодаре. Всего в Краснодарском крае совершили посадку семь рейсов.

В пресс-службе международного краснодарского аэропорта 11 января сообщили, что Кубань снова принимает рейсы из Симферополя. Самолеты не могут сесть там из-за тумана. 

На запасной аэродром Краснодара сел самолет из Сочи авиакомпании «Россия». Аэропорт Анапы принял четыре рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, Smartavia и «Якутия» из Москвы, а также «Россия» из Санкт-Петербурга.

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