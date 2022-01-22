Краснодарский суд арестовал тиктокера, который находился в международном розыске

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы суда
    © Кадр из видео пресс-службы суда

Первомайский суд Краснодара заключил под стражу тиктокера Алексея Щетинина

Напомним, в октябре 2021 года 44-летнего тиктокера Алексея Щетинина из Темрюка объявили в розыск. Мужчина снимался в видео для блога своей жены и активно вел свои страницы в соцсетях.

Щетинина разыскивали по подозрениям в убийстве и разбойном нападении. По версии следствия, в 2020 году мужчина убил пенсионера и украл ювелирные украшения из его дома. Затем в апреле 2021 года в Анапе Щетинин начал стрелять в полицейских, которые хотели проверить его документы.

В декабре краевое управление МВД пообещало денежное вознаграждение за помощь в поимке блогера. 19 января Щетинина задержали в Краснодаре. 

22 января в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили Юга.ру, что Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу Алексея Щетинина до 20 февраля. 

«Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. На основании изложенного суд пришел к выводу о невозможности применения к обвиняемому более мягкой меры пресечения и постановил ходатайство следствия удовлетворить», — сказали в пресс-службе.

Краснодар Суд

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Краснодарский суд арестовал тиктокера, который находился в международном розыске
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