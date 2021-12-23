Кубанская полиция пообещала награду за сведения о тиктокере, обвиняемом в убийстве

Краснодарский край

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  • Алексей Щетинин © Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю
    Алексей Щетинин © Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полиция Кубани уже два месяца разыскивает блогера Алексея Щетинина. Теперь за помощь в его поимке обещают деньги

Напомним, в октябре 44-летнего блогера Алексея Щетинина из Темрюка объявили в розыск. Полиция подозревает его в убийстве и разбойном нападении.

Следователи считают, что в декабре 2020 года Щетинин проник в дом пенсионера, выстрел в него не менее шести раз, убил и украл ювелирные украшения, после чего скрылся. В апреле 2021 он стрелял в полицейских, которые хотели проверить его документы.

19 октября в дом, где он проживал с женой и детьми приехали росгвардейцы. По словам женщины, в доме разбили стекла, выбили двери и устроили погром. Где находится муж — она не знает.

23 декабря в ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что обещают денежное вознаграждение за помощь в розыске блогера. Обратившимся гарантируют конфиденциальность. А вот какая будет сумма вознаграждения — неизвестно.

  • © Скриншот из базы данных ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Скриншот из базы данных ГУ МВД по Краснодарскому краю
Полиция Розыск людей

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Кубанская полиция пообещала награду за сведения о тиктокере, обвиняемом в убийстве
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