Кубанская полиция пообещала награду за сведения о тиктокере, обвиняемом в убийстве

Полиция Кубани уже два месяца разыскивает блогера Алексея Щетинина. Теперь за помощь в его поимке обещают деньги

Напомним, в октябре 44-летнего блогера Алексея Щетинина из Темрюка объявили в розыск. Полиция подозревает его в убийстве и разбойном нападении.

Следователи считают, что в декабре 2020 года Щетинин проник в дом пенсионера, выстрел в него не менее шести раз, убил и украл ювелирные украшения, после чего скрылся. В апреле 2021 он стрелял в полицейских, которые хотели проверить его документы.

19 октября в дом, где он проживал с женой и детьми приехали росгвардейцы. По словам женщины, в доме разбили стекла, выбили двери и устроили погром. Где находится муж — она не знает.

23 декабря в ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что обещают денежное вознаграждение за помощь в розыске блогера. Обратившимся гарантируют конфиденциальность. А вот какая будет сумма вознаграждения — неизвестно.