«Дом окружили люди в масках и с винтовками». Мужа блогерши из Темрюка объявили в федеральный розыск
Мужчина из Темрюка, который снимался в популярных видео, объявлен в розыск. Его подозревают в убийстве и разбое
19 октября стало известно, что 44-летнего Алексея Щетинина из Темрюка объявили в розыск. Его жена — блогер, ведет инстаграм и тикток. Мужчина снимался в её роликах и вел свой аккаунт в тиктоке.
Его жена Анастасия Щетинина рассказала в сторис инстаграма, что в 5 утра к ним домой приехали росгвардейцы. Женщина проснулась от криков и звука битого стекла:
«Дом окружили люди в масках и с винтовками. Разбили окна, поломали мебель, разбили топором двери. Было очень страшно».
Позже в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что Щетинина подозревают в убийстве и разбойном нападении и объявили его в федеральный розыск.
По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина проник в дом пенсионера на Пионерском переулке в станице Ахтанизовской, выстрелил в него не меньше шести раз и убил, а также украл ювелирные украшения, после чего скрылся. А в апреле 2021 года в анапском поселке Цибанобалка Щетинин выстрелил несколько раз в полицейских, которые хотели проверить его документы.
Его жена рассказала, что у нее собрали телефон, все банковские карты и арестовали автомобили. Дома у Щетининых выбили стекла и срубили замок двери топором. Женщина с детьми уехала к бабушке. Где находится её муж — неизвестно.
«Я смотрю на стены, а они все в прицела. Люди забежали с автоматами, в масках. Мой муж активно вел соцсети, его видел смотрели по восемь миллионов человек. Если человек совершал убийства, он будет показывать себя, не бояться камер?», — сказала Щетинина.
Также женщина рассказала, что во время её отсутствия в доме устроили погром. Когда она вернулась, везде был включен свет, разбросаны вещи, сломан диван и украдены инструменты.
Кроме того, женщина сказала, что когда она уехала из дома, всю дорогу за ними ехал неизвестный автомобиль. Позже ей сказали, что к дому подъехали неизвестные люди и начали съемку на камеру. С тех пор Щетинина на связь не выходила.