«Дом окружили люди в масках и с винтовками». Мужа блогерши из Темрюка объявили в федеральный розыск

Мужчина из Темрюка, который снимался в популярных видео, объявлен в розыск. Его подозревают в убийстве и разбое

19 октября стало известно, что 44-летнего Алексея Щетинина из Темрюка объявили в розыск. Его жена — блогер, ведет инстаграм и тикток. Мужчина снимался в её роликах и вел свой аккаунт в тиктоке. Его жена Анастасия Щетинина рассказала в сторис инстаграма, что в 5 утра к ним домой приехали росгвардейцы. Женщина проснулась от криков и звука битого стекла: «Дом окружили люди в масках и с винтовками. Разбили окна, поломали мебель, разбили топором двери. Было очень страшно».

Позже в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что Щетинина подозревают в убийстве и разбойном нападении и объявили его в федеральный розыск. По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина проник в дом пенсионера на Пионерском переулке в станице Ахтанизовской, выстрелил в него не меньше шести раз и убил, а также украл ювелирные украшения, после чего скрылся. А в апреле 2021 года в анапском поселке Цибанобалка Щетинин выстрелил несколько раз в полицейских, которые хотели проверить его документы.

Его жена рассказала, что у нее собрали телефон, все банковские карты и арестовали автомобили. Дома у Щетининых выбили стекла и срубили замок двери топором. Женщина с детьми уехала к бабушке. Где находится её муж — неизвестно. «Я смотрю на стены, а они все в прицела. Люди забежали с автоматами, в масках. Мой муж активно вел соцсети, его видел смотрели по восемь миллионов человек. Если человек совершал убийства, он будет показывать себя, не бояться камер?», — сказала Щетинина.