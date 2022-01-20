В Краснодаре задержали блогера, который обвиняется в убийстве

Краснодарский край

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  • Алексей Щетинин © Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю
    Алексей Щетинин © Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полиция задержала блогера Алексея Щетинина, которого искали с октября

Напомним, 44-летний Алексей Щетинин из Темрюка снимался в видео для блога своей жены и вел свою страницу в тиктоке. Но в октябре его объявили в федеральный розыск из-за подозрений в убийстве и разбойном нападении.

Утром 19 октября домой к его жене приехали росгвардейцы. Женщина рассказала, что проснулась от криков и звука битого стекла. Кроме того, у нее забрали телефон, банковские карты и арестовали автомобили.

В декабре в краевом управлении МВД пообещали денежное вознаграждение за помощь в поимке Щетинина. Обратившимся гарантировали конфиденциальность.

В телеграм-канале Kub Mash сообщили, что Алексея Щетинина задержали в Краснодаре 19 января. Его нашли в сауне «Царские бани» в Юбилейном микрорайоне. По данным паблика, его увезли на допрос в Темрюк.

В СУ СКР по Краснодарскому краю подтвердили задержание блогера. Там сообщили, что Щетинина обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни сотрудников полиции).

«С обвиняемым проведены следственные действия, он задержан, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.

Полиция Темрюкский район

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