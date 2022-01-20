В Краснодаре задержали блогера, который обвиняется в убийстве

Напомним, 44-летний Алексей Щетинин из Темрюка снимался в видео для блога своей жены и вел свою страницу в тиктоке. Но в октябре его объявили в федеральный розыск из-за подозрений в убийстве и разбойном нападении.

Утром 19 октября домой к его жене приехали росгвардейцы. Женщина рассказала, что проснулась от криков и звука битого стекла. Кроме того, у нее забрали телефон, банковские карты и арестовали автомобили.

В декабре в краевом управлении МВД пообещали денежное вознаграждение за помощь в поимке Щетинина. Обратившимся гарантировали конфиденциальность.

В телеграм-канале Kub Mash сообщили, что Алексея Щетинина задержали в Краснодаре 19 января. Его нашли в сауне «Царские бани» в Юбилейном микрорайоне. По данным паблика, его увезли на допрос в Темрюк.