Краснодарцев пригласили убраться на Всесвятском кладбище
12 июня в Краснодаре проведут субботник на Всесвятском кладбище
Всесвятское кладбище расположено в квартале, ограниченном улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Кладбище основали в начале 30-х годов XIX века. Там похоронены военные, государственные и общественные деятели XIX и первой половины XX века, герои Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Некоторые могилы являются памятниками истории и архитектуры. С января 1965 года кладбище закрыто для захоронения.
Байки из склепа:
В инстаграме Кубанской митрополии написали, что Всесвятское кладбище — «это музей истории Екатеринодара-Краснодара под открытым небом». Долгие годы место находилось в запустении, но недавно был создан Попечительский совет под председательством архимандрита Трифона (Плотникова).
Совет решил регулярно устраивать субботники на кладбище. Так, очередной субботник пройдет 12 июня. На него пригласили всех желающих.
Сбор участников назначен на 8:30 около храма. Краснодарцам проведут инструктаж и выдадут инвентарь. Тех, у кого дома есть топоры, ножовки, грабли, тачки, мачете, секаторы и сучкорезы, попросили взять их с собой. Также для уборки мусора понадобятся простыни, тенты, большие занавески, скатерти и прочее подобное. Они будут использоваться для перекоси мусора.
Узнать подробности можно по телефонам 8 (918) 454-30-44 и 8 (918) 250-03-39.