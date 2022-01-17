МТС обеспечила 4G все населенные пункты Адыгеи

МТС за прошедший год инвестировала в развитие цифровых сервисов и повышение уровня интернет-доступности свыше 500 млн рублей. Расширение емкости и увеличение скоростей 4G также произошло в 13 населенных пунктах региона, включая активно застраиваемые территории Яблоновского, Новой Адыгеи, Энема.

В 2021 году МТС охватила сетью 4G все поселки и аулы с численностью от 500 человек. Скоростной мобильный интернет заработал в ауле Джамбечий, хуторе Саратовском, селах Большесидоровском, Верхненазаровском Красногвардейского района, хуторе Красный Мост Майкопского района. В ряде малых населенных пунктов мобильный интернет появился впервые благодаря МТС. В ближайшее время 4G заработает еще и в Трехречном с населением до 600 человек. МТС в текущем году продолжит работы по улучшению качества связи на трассе Краснодар — Майкоп и запустит фиксированный интернет и интерактивное ТВ в поселке Яблоновском.

«Республика Адыгея имеет большой потенциал развития, в том числе в направлении внутреннего туризма. Мы видим, что с каждым годом к нам приезжает все больше туристов, и мы не можем ограничиться только гостиничным и экскурсионным комфортом. Связь и интернет — это такая же неотъемлемая часть индустрии гостеприимства. Мы рассчитываем, что новый уровень цифровизации, к которому мы движемся в сотрудничестве с МТС, будет способствовать развитию туристической отрасли. Качественная связь также служит повышению доступности государственных и муниципальных услуг, росту уровня жизни населения в целом», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, МТС с помощью Big Data проанализировала данные об активности краснодарцев в новогодние праздники.