МТС вложит в цифровизацию Адыгеи свыше 500 млн рублей

МТС и правительство Республики Адыгея объявили о стратегическом партнерстве по цифровизации экономики и социальной сферы

Соглашение нацелено на повышение доступности интернет-среды, в том числе в малых населенных пунктах и туристических зонах, расположенных в горной местности. Объем инвестиций до конца 2022 года составит свыше 500 млн рублей. В условиях роста внутреннего туризма в ближайшие два года МТС полностью покроет сетью 4G федеральный участок трассы Краснодар — Майкоп, направление Майкоп — Даховская и построит сети 4G для всех населенных пунктов с количеством жителей от 500 человек. Программа по развитию 4G предусмотрена для малочисленных и труднодоступных сел и аулов и уже сегодня включает более 15 таких локаций. Это поселки Тахтамукайского, Красногвардейского и Майкопского районов. В дальнейшем этот список будет расширяться при участии правительства республики.

До 2022 года планируют расширить покрытие фиксированными сетями Майкопа и пригородов республиканской столицы. В поселках Яблоновский и Новая Адыгея МТС построит сети ШПД и запустит интерактивное ТВ. Кроме того, МТС и правительство Адыгеи планируют сотрудничество в сфере big data, системной интеграции, облачных технологий, интернета вещей и искусственного интеллекта для развития систем «Умного города» в регионе. Также сотрудничество затронет и сферу организации и проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе с использованием билетных сервисов МТС.