МТС вложит в цифровизацию Адыгеи свыше 500 млн рублей
МТС и правительство Республики Адыгея объявили о стратегическом партнерстве по цифровизации экономики и социальной сферы
Соглашение нацелено на повышение доступности интернет-среды, в том числе в малых населенных пунктах и туристических зонах, расположенных в горной местности. Объем инвестиций до конца 2022 года составит свыше 500 млн рублей.
В условиях роста внутреннего туризма в ближайшие два года МТС полностью покроет сетью 4G федеральный участок трассы Краснодар — Майкоп, направление Майкоп — Даховская и построит сети 4G для всех населенных пунктов с количеством жителей от 500 человек. Программа по развитию 4G предусмотрена для малочисленных и труднодоступных сел и аулов и уже сегодня включает более 15 таких локаций. Это поселки Тахтамукайского, Красногвардейского и Майкопского районов. В дальнейшем этот список будет расширяться при участии правительства республики.
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До 2022 года планируют расширить покрытие фиксированными сетями Майкопа и пригородов республиканской столицы. В поселках Яблоновский и Новая Адыгея МТС построит сети ШПД и запустит интерактивное ТВ.
Кроме того, МТС и правительство Адыгеи планируют сотрудничество в сфере big data, системной интеграции, облачных технологий, интернета вещей и искусственного интеллекта для развития систем «Умного города» в регионе. Также сотрудничество затронет и сферу организации и проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе с использованием билетных сервисов МТС.
«За долгие годы работы МТС зарекомендовала себя надежным партнером в вопросах предоставления мобильной связи, цифровых и медийных сервисов. Сегодня важно наращивать наше государственно-частное партнерство, улучшать качество мобильного интернета в малых и удаленных населенных пунктах, развивать внедрение цифровых технологий при формировании комфортной городской среды. Все это напрямую связано с повышением качества жизни жителей республики, улучшением деятельности субъектов экономики на основе использования цифровых технологий», — заявил премьер-министр Республики Адыгея Геннадий Митрофанов.
«МТС видит большой потенциал развития республики. В частности, по данным big data МТС, прошлым летом Адыгея впервые вошла в топ-5 самых посещаемых туристами российских регионов. В данном случае пример геоанализа как одного из цифровых инструментов демонстрирует, что регион может повысить, например, эффективность планирования туристической инфраструктуры и сделать Адыгею жемчужиной южного туризма. У нас большой опыт цифровизации регионов, и мы готовы делиться им, чтобы сделать республику максимально привлекательной и удобной для ее жителей, туристов и бизнесменов», — заявил директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Ласкавый.