В МТС рассказали, чем занимались краснодарцы на новогодних каникулах

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото nastya_gepp, pixabay.com
    © Фото nastya_gepp, pixabay.com

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала данные об активности передвижений краснодарцев в новогодние праздники

Значительная часть абонентов МТС не выходила из дома в период с 31 декабря до полудня 2 января. Жители Краснодара на этих каникулах передвигались по городу меньше, чем в прошлом году.

Спад активности произошел 31 декабря. Примерно с 11:00 2 января жители начали наращивать динамику перемещений по городу. Пик прогулок и поездок пришелся на 6 января. В период с 5 по 8 января краснодарцы чаще всего совершали однодневные поездки в направлении дач или моря.

Отмечено менее активное перемещение по городу, чем в прошлогодние каникулы. Самыми посещаемыми остались парк «Краснодар» и Главная городская площадь. Количество посетителей ТРЦ снизилось по сравнению с прошлым годом, но в первые дни 2022 года было на треть выше, чем в будни.

Среднее время, проводимое вне дома, было около часа. Жители Краснодара гуляли на каникулах в среднем больше, чем жители других городов-миллионников, например Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга. Больше времени за пределами квартир проводили только москвичи.

Как сообщали ранее Юга.ру, в аэропорту Геленджика компания МТС развернула цифровую инфраструктуру.

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