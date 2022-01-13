В Краснодаре после нападения собак на людей возбудили уголовное дело о халатности чиновников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В управлении СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело после случаев нападения уличных собак на прохожих

12 января в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ по факту халатности должностных лиц МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Следствие полагает, что чиновники не организовали должным образом отлов бродячих животных, их изоляцию и не регулировали численность бездомных собак. Из-за этого жители разных районов города стали жаловаться на нападения, в том числе на детей.

Читайте также:

«Следователи установят, какие меры принимались должностными лицами учреждения для исключения подобных ситуаций. Следствием выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и принимаются меры к исключению возникновения таких происшествий впредь», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру сообщали, что прокуратура Краснодарского края начала проверку после нападения собак на семилетнего ребенка в Краснодаре. Бродячие животные напали на девочку в ноябре 2021 года, когда она шла в школу. Еще два случая произошли в станице Елизаветинской и на улице 40 лет Победы.

Напомним, что 26 ноября 2021 года в районе парка «Краснодар» собака покусала 11-летнюю девочку.

Животные Краснодар Следственный комитет

Новости

В Новопокровской с дерева сняли кота, которого уже спасали ранее. Теперь он ещё и обледенел от мороза
Житель Новороссийска пожаловался на билборд, заслоняющий обелиск в честь Малой земли
В Краснодаре после нападения собак на людей возбудили уголовное дело о халатности чиновников
В Краснодаре снова закроют проезд на участке улицы Орджоникидзе
В мэрии Краснодара рассказали, куда сдавать елки после новогодних праздников
В Краснодарском крае спасатели развернули пункты обогрева на трассах

Лента новостей

Реклама на сайте