В Краснодаре после нападения собак на людей возбудили уголовное дело о халатности чиновников

В управлении СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело после случаев нападения уличных собак на прохожих

12 января в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ по факту халатности должностных лиц МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Следствие полагает, что чиновники не организовали должным образом отлов бродячих животных, их изоляцию и не регулировали численность бездомных собак. Из-за этого жители разных районов города стали жаловаться на нападения, в том числе на детей.

Читайте также: В Краснодаре более 18 лет не могут построить городской приют для бездомных животных

«Следователи установят, какие меры принимались должностными лицами учреждения для исключения подобных ситуаций. Следствием выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и принимаются меры к исключению возникновения таких происшествий впредь», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру сообщали, что прокуратура Краснодарского края начала проверку после нападения собак на семилетнего ребенка в Краснодаре. Бродячие животные напали на девочку в ноябре 2021 года, когда она шла в школу. Еще два случая произошли в станице Елизаветинской и на улице 40 лет Победы.