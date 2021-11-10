В Сочи сержант ослепил на оба глаза солдата-срочника лазерной указкой

9 ноября стало известно, что Сочинский гарнизонный военный суд дал 4,5 года колонии сержанту, который избил солдата и изувечил его

По данным следствия, 24 марта в одной из военных частей сочинского гарнизона сержант Карасев несколько раз ударил срочника, который пришел к нему во время наряда. Затем он стал светить ему лазерной указкой в глаза. В результате солдат потерял зрение на оба глаза.

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Против сержанта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий здоровью потерпевшего». В итоге суд признал его виновным по п. «а», «в» статьи и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».