В Сочи сержант ослепил на оба глаза солдата-срочника лазерной указкой

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

9 ноября стало известно, что Сочинский гарнизонный военный суд дал 4,5 года колонии сержанту, который избил солдата и изувечил его

По данным следствия, 24 марта в одной из военных частей сочинского гарнизона сержант Карасев несколько раз ударил срочника, который пришел к нему во время наряда. Затем он стал светить ему лазерной указкой в глаза. В результате солдат потерял зрение на оба глаза.

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Против сержанта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий здоровью потерпевшего». В итоге суд признал его виновным по п. «а», «в» статьи и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Ранее Юга ру. писали, что в после гибели солдата-срочника в военной части в Майкопе возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Тело 20-летнего военнослужащего нашли в поле на территории части 16 июня. По словам матери солдата, до этого он созванивался с ней и жаловался на сослуживцев.

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В Сочи сержант ослепил на оба глаза солдата-срочника лазерной указкой
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