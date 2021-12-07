Власти Краснодара протестируют на трех улицах новый дизайн-код для борьбы с визуальным мусором

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Чиновники снова решили бороться с неправильными вывесками и пестрыми названиями магазинов. Для этого они подготовят рекомендации по оформлению вывесок в едином стиле

В мэрии Краснодара выбрали три пилотные улицы для тестирования механизма по борьбе с визуальным мусором. Сам механизм — это документ со списком рекомендаций к оформлению фасадов для предпринимателей. Тестировать дизайн-код будут на улицах Зиповской, Красной (от Офицерской до Северной) и Ставропольской.

Так, чиновники разработают для предпринимателей технические условия, которыми они смогут воспользоваться при оформлении вывесок в соответствии с единым стилем.

Читайте также:

По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, для бизнесменов также предусмотрят переходный период. О необходимости замены вывесок их уведомят заранее и предоставят достаточный срок для надлежащего оформления своих объектов.

Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году в Краснодаре главный архитектор города представила строгие рекомендации по вывескам офисных, промышленных, многоквартирных и исторических зданий.

Дизайн Краснодар Чиновники

Новости

Власти Краснодара протестируют на трех улицах новый дизайн-код для борьбы с визуальным мусором
Запуск новой трамвайной ветки в Краснодаре перенесли на март 2022 года
На Кубани фонд социального страхования отказался выплачивать матери ребенка-инвалида положенную компенсацию
В Краснодаре разыскивают мужчину, который гулял с автоматом
Власти Краснодара завели неофициальный телеграм-канал и отказались от еженедельных онлайн-планерок, назвав их показухой
«Мы должны доводить свои обещания до конца». Мэр Краснодара потребовал ускорить строительство трамвайной ветки на Московской

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
5 декабря, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Вчера, 09:28
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

Реклама на сайте