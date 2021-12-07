Власти Краснодара протестируют на трех улицах новый дизайн-код для борьбы с визуальным мусором
Чиновники снова решили бороться с неправильными вывесками и пестрыми названиями магазинов. Для этого они подготовят рекомендации по оформлению вывесок в едином стиле
В мэрии Краснодара выбрали три пилотные улицы для тестирования механизма по борьбе с визуальным мусором. Сам механизм — это документ со списком рекомендаций к оформлению фасадов для предпринимателей. Тестировать дизайн-код будут на улицах Зиповской, Красной (от Офицерской до Северной) и Ставропольской.
Так, чиновники разработают для предпринимателей технические условия, которыми они смогут воспользоваться при оформлении вывесок в соответствии с единым стилем.
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По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, для бизнесменов также предусмотрят переходный период. О необходимости замены вывесок их уведомят заранее и предоставят достаточный срок для надлежащего оформления своих объектов.
Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году в Краснодаре главный архитектор города представила строгие рекомендации по вывескам офисных, промышленных, многоквартирных и исторических зданий.