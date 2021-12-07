Власти Краснодара протестируют на трех улицах новый дизайн-код для борьбы с визуальным мусором

Чиновники снова решили бороться с неправильными вывесками и пестрыми названиями магазинов. Для этого они подготовят рекомендации по оформлению вывесок в едином стиле

В мэрии Краснодара выбрали три пилотные улицы для тестирования механизма по борьбе с визуальным мусором. Сам механизм — это документ со списком рекомендаций к оформлению фасадов для предпринимателей. Тестировать дизайн-код будут на улицах Зиповской, Красной (от Офицерской до Северной) и Ставропольской.

Так, чиновники разработают для предпринимателей технические условия, которыми они смогут воспользоваться при оформлении вывесок в соответствии с единым стилем.