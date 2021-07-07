В Сочи переднеазиатскому леопарду вылечили зубы

Аибга — переднеазиатский леопард. Этот вид занесен в Красную книгу России. Она родилась в Центре восстановления леопардов на Кавказе в 2018 году. Её родители — Алоус и Чери, первая пара диких хищников, от которых в Центре удалось получить потомство. В 2020 году Юга.ру писали, что двоих котят, которые родились вместе с ней, выпустили на западном склоне горы Ахцархва в Кавказском заповеднике.

6 июля в пресс-службе сочинского нацпарка сообщили, что Аигбе вылечили зубы. Леопарду под наркозом осмотрели ротовую полость и уделили особенное внимание одному из поврежденных клыков.