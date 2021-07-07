В Сочи переднеазиатскому леопарду вылечили зубы

Краснодарский край

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В Сочинском нацпарке 6 июля сообщили, что главные ветврачи московских клиник провели плановое лечение зубов самке леопарда Аибге

Аибга — переднеазиатский леопард. Этот вид занесен в Красную книгу России. Она родилась в Центре восстановления леопардов на Кавказе в 2018 году. Её родители — Алоус и Чери, первая пара диких хищников, от которых в Центре удалось получить потомство. В 2020 году Юга.ру писали, что двоих котят, которые родились вместе с ней, выпустили на западном склоне горы Ахцархва в Кавказском заповеднике.

6 июля в пресс-службе сочинского нацпарка сообщили, что Аигбе вылечили зубы. Леопарду под наркозом осмотрели ротовую полость и уделили особенное внимание одному из поврежденных клыков.

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Чтобы вылечить леопарда, в Сочи прилетели специалисты, которые обладают особым опытом и навыками — главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники «Раденис» Наталья Корнилова.

По словам руководителя Центра Николая Воронина, проблемы со здоровьем у воспитанников — очень редкое явление.  До этого с подобным сталкивались в 2010 и 2020 годах. При этом первым пациентом был отец Аибги, в Центр он прибыл из Туркмении с уже поврежденными зубами.

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