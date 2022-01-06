В центре Краснодара загорелась хозяйственная постройка

Вечером 6 января в Краснодаре загорелась котельная рядом с ТК «Центр города»

6 января в 16:38 пожарные получили сообщение о загоревшейся котельной на улице Коммунаров в Краснодаре — рядом с ТК «Центр города» и ЖК «Большой». На месте пожарные установили, что огонь распространился на 30 кв. метров кровли котельной. К 17:11 пожар удалось потушить.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, в ликвидации пожара участвовало 15 человек и 5 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет.