В Краснодаре из-за пожара в ЖК «Большой» эвакуировали 90 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 17 января произошел пожар в ЖК «Большой»

Сообщение о пожаре на втором этаже дома по улице Красной поступило диспетчеру в 8:14. Прибывшие в 8:23 на место вызова пожарные установили, что в квартире на площади 20 кв. метров горят вещи.

В 8:33 распространение огня остановили, а в 8:48 — полностью ликвидировали.

Из-за пожара спасатели эвакуировали 90 человек. На месте происшествия работали 19 спасателей и 5 единиц техники, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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