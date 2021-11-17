В Адыгее под Краснодаром загорелся торговый центр

Адыгея

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/typodar
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/typodar

Днем 17 ноября в поселке Яблоновском тушат пожар в торговом центре

В 16:04 телеграм-канал «Туподар» опубликовал видео с горящим ТЦ в Яблоновском на улице Гагарина, 178, у перекрестка с Юбилейной. На видео видно две пожарные машины. Судя по освещению, фрагменты видео сняты около между 15:00 и 16:00. 

В пресс-службе главного управления МЧС по республике Адыгея редактору Юга.ру сообщили, что огонь занял площадь до 120 кв. метров, угрозы распространения нет. На месте работают 19 человек личного состава и 7 единиц техники. Пострадавших нет.

В пресс-службе не уточнили точное время ни возгорания, ни прибытия бригады и не сообщили, потушен ли пожар.

ДОПОЛНЕНО: В 17:14 «Туподар» опубликовал новые видео от очевидцев, где видно, что пожар не только не потушен, но и перекинулся на оба соседних здания. К сожалению, мы не можем ни вставить эти посты, ни сослаться на них из-за матов, зато не ругаются в видео с красивым закатом.

МЧС Пожары Происшествия

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В Адыгее под Краснодаром загорелся торговый центр

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