В Краснодаре полыхает торговый центр. Огонь тушат почти 150 пожарных

Краснодарский край

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Утром 28 октября в Краснодаре произошел крупный пожар в ТЦ на улице Уральской

Утром 28 октября в социальных сетях появились сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Уральской. Очевидцы сообщали, что горит торговый центр. На снятых кадрах видно, что пожар крупный — огонь охватил все здание.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 11:07. Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся и задымился первый этаж здания. На тот момент площадь огня составляла 500 кв. метров. 

Пожарные создали оперативный штаб и четыре боевых участка. Когда площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. 400 кв метров, пожару присвоили третий, а позже и четвертый ранг сложности. Позже ранг снизили до второго. 

Из здания эвакуировали 11 посетителей и работников ТЦ. Погибших и пострадавших нет. 

Над ликвидацией пожара работают 148 пожарных, 43 спецмашины, 11 стволов «Дельта» и один лафетный ствол. На место прибыл начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. 

В 12:02 удалось остановить распространение огня на площади 1 тыс. 500 кв. метров. 

Прокуратура Краснодарского края проведет проверку в связи с пожаром. Установлено, что горят склады с дверями, стройматериалами и коврами. Сейчас специалисты пытаются установить причину возгорания, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Краснодар МЧС Пожары

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