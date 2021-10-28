В Краснодаре полыхает торговый центр. Огонь тушат почти 150 пожарных

Утром 28 октября в Краснодаре произошел крупный пожар в ТЦ на улице Уральской

Утром 28 октября в социальных сетях появились сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Уральской. Очевидцы сообщали, что горит торговый центр. На снятых кадрах видно, что пожар крупный — огонь охватил все здание.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 11:07. Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся и задымился первый этаж здания. На тот момент площадь огня составляла 500 кв. метров.

Пожарные создали оперативный штаб и четыре боевых участка. Когда площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. 400 кв метров, пожару присвоили третий, а позже и четвертый ранг сложности. Позже ранг снизили до второго.

Из здания эвакуировали 11 посетителей и работников ТЦ. Погибших и пострадавших нет.