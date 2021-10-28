В Краснодаре полыхает торговый центр. Огонь тушат почти 150 пожарных
Утром 28 октября в Краснодаре произошел крупный пожар в ТЦ на улице Уральской
Утром 28 октября в социальных сетях появились сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Уральской. Очевидцы сообщали, что горит торговый центр. На снятых кадрах видно, что пожар крупный — огонь охватил все здание.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 11:07. Прибыв на место, пожарные установили, что загорелся и задымился первый этаж здания. На тот момент площадь огня составляла 500 кв. метров.
Пожарные создали оперативный штаб и четыре боевых участка. Когда площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. 400 кв метров, пожару присвоили третий, а позже и четвертый ранг сложности. Позже ранг снизили до второго.
Из здания эвакуировали 11 посетителей и работников ТЦ. Погибших и пострадавших нет.
Над ликвидацией пожара работают 148 пожарных, 43 спецмашины, 11 стволов «Дельта» и один лафетный ствол. На место прибыл начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.
В 12:02 удалось остановить распространение огня на площади 1 тыс. 500 кв. метров.
Прокуратура Краснодарского края проведет проверку в связи с пожаром. Установлено, что горят склады с дверями, стройматериалами и коврами. Сейчас специалисты пытаются установить причину возгорания, сообщили в пресс-службе ведомства.