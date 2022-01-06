Утром 6 января в Сочи сгорел дом

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Фото из телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Пожар в Сочи 6 января тушили 22 пожарных

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 6 января в 07:33 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС принял сообщение о возгорании на Приреченской улице Адлерского района. 

В 07:43 на место прибыли первые пожарные. Они выяснили, что горит отдельно стоящее здание. К 08:00 пожар локализовали на площади 250 кв. метров, а в 08:10 полностью потушили.

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В ликвидации пожара участвовали 22 пожарных и 6 единиц спецтехники.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Ситуацию контролирует МЧС по Краснодарскому краю. 

На видеороликах, которые снимали очевидцы, видно, как далеко распространился плотный черный дым от пожара.

Напомним, утром 5 января при пожаре в Мостовском районе погибла супружеская пара. В конце декабря в Краснодаре более пяти часов тушили двухэтажный магазин.

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