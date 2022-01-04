На Кубани погиб полицейский, которому в голову попал фейерверк в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в голову сотрудника ДПС в Кущевском районе попал фейерверк. 4 января стало известно, что он скончался в больнице

В ночь на 1 января на посту ДПС в Кущевском районе Краснодарского края дежурило несколько сотрудников полиции и казак-дружинник. Практически одновременно с боем курантов двое мужчин решили запустить фейерверк и отошли от здания и служебных машин. Во время запуска салют попал в голову полицейскому. Он получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Бригада скорой помощи отвезла его в районную больницу.

О том, что полицейский Юрий Зинченко скончался в больнице, сообщила 4 января пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ему было 35 лет.