На Кубани погиб полицейский, которому в голову попал фейерверк в новогоднюю ночь

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В новогоднюю ночь в голову сотрудника ДПС в Кущевском районе попал фейерверк. 4 января стало известно, что он скончался в больнице

В ночь на 1 января на посту ДПС в Кущевском районе Краснодарского края дежурило несколько сотрудников полиции и казак-дружинник. Практически одновременно с боем курантов двое мужчин решили запустить фейерверк и отошли от здания и служебных машин. Во время запуска салют попал в голову полицейскому. Он получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Бригада скорой помощи отвезла его в районную больницу.

О том, что полицейский Юрий Зинченко скончался в больнице, сообщила 4 января пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ему было 35 лет.

Раннее Юга.ру писали о том, что в Джубге во время празднования Нового года погиб местный житель. Он наклонился над ракетницей после того, как один из залпов не сработал. В этот момент салют вылетел и попал ему в голову. В Краснодаре в новогоднюю ночь сотрудники службы скорой помощи четыре раза выезжали на вызовы к пострадавшим от петард.

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