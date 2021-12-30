Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 30 декабря

Драма «Чемпион мира» (6+) с Константином Хабенским в главной роли рассказывает о легендарном поединке в истории шахмат между действующим обладателем звания 27-летним Анатолием Карповым и 47-летним претендентом Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча. Действие происходит в октябре 1978 года на филиппинском курорте Багио.

Мультфильм «Три богатыря и конь на троне» (6+) — продолжение известной российской анимационной франшизы. На этот раз не без помощи Бабы-яги конь Юлий и Князь поменялись телами. Теперь первый заседает во дворце и перестраивает Киев, а второй пашет поле. Снять колдовство помогут легендарные богатыри Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич.

У главного героя отечественной комедии «Снегурочка против всех» (12+) бизнесмена Евгения Васина — отвратительный характер. В новогоднюю ночь он сбивает на машине Деда Мороза. Но не оказывает ему помощь, а лишь забирает у праздничного волшебника елку и уезжает. Наказание за совершенное преступление настигает его сразу. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе помощницы герою придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил.

В прокат выходит еще один отечественный фильм — мелодрама «Портрет незнакомца» (16+). Действие происходит в Москве в 1970-х годах. Дела актера Олега, которому уже под 40 лет, идут неважно. Единственная работа — радиоспектакль, в котором он играет советского шпиона мистера Брауна, но и ее герой лишается, как и жены. Эти обстоятельства вовлекают Олега в водоворот неожиданных событий.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе краснодарские кинотеатры взяли в репертуар только один новый фильм — фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы» о новых приключениях Ивана Ильича Муромца в сказочном мире Белогорье.

Напомним, при входе в кинотеатр кубанцы старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.