На Кубани вновь заработают кинотеатры, но пустят туда не всех
В крае на фоне введения с 22 ноября новых антиковидных мер возобновят работу театры и кинотеатры. Туда будут пускать ограниченное количество зрителей
Напомним, в Краснодарском крае театры, музеи и кинотеатры перестали работать с 30 октября. Тогда ввели нерабочие дни и было принято решение запретить работу объектов культуры. 4 ноября коронавирусные ограничения ужесточили и продлили до 14 ноября. Новые меры коснулись также и кинотеатров.
19 ноября власти региона ввели новые ограничения, при этом разрешив кинотеатрам, музеям и театрам возобновить работу.
Сходить в кино, посетить спектакль или выставку можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации, справки о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Заполняемость зрительных залов при этом не должна превышать 50% от общей вместимости, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор продлил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса. Новые правила теперь будут действовать до 1 января 2024 года.