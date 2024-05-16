В Краснодаре откроется фотовыставка «Живопись мироздания через объектив»

В экспозиции будут представлены лучшие работы автора. В том числе — фото красивейших мест Краснодарского края и других регионов страны, обитателей подводного мира, фотозарисовки о прошлом и настоящем Кубани.

Выставка будет работать на улице Речной, 1 по будням: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Вход свободный.