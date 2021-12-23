Краснодарские кинотеатры на этой неделе взяли только один новый фильм

Речь о ленте режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы». Это триквел фэнтези 2017 и 2020 годов о приключениях Ивана Ильича Муромца в сказочном мире Белогорье. Напомним, обе предыдущие части входят в десятку самых кассовых российских фильмов.

В новой ленте главный герой с возлюбленной Василисой будут готовиться к свадьбе. Неожиданно девушку похищают, а Иван с друзьями перемещаются в современную Москву. Оказалось, что в ней бок о бок с обычными людьми живут герои старых сказок. Именно они помогут Ивану спасти Василису и победить силы тьмы.