Краснодарские кинотеатры на этой неделе взяли только один новый фильм
На предновогодней неделе кинотеатры Краснодара обновили репертуар только одной отечественной комедией
Речь о ленте режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы». Это триквел фэнтези 2017 и 2020 годов о приключениях Ивана Ильича Муромца в сказочном мире Белогорье. Напомним, обе предыдущие части входят в десятку самых кассовых российских фильмов.
В новой ленте главный герой с возлюбленной Василисой будут готовиться к свадьбе. Неожиданно девушку похищают, а Иван с друзьями перемещаются в современную Москву. Оказалось, что в ней бок о бок с обычными людьми живут герои старых сказок. Именно они помогут Ивану спасти Василису и победить силы тьмы.
Также в кинотеатрах Краснодара можно посмотреть фантастический боевик «Матрица: Воскрешение», экшен «Человек-паук: Нет пути домой», мультфильм «Зверопой 2», хоррор «Оленьи рога», мюзикл «Вестсайдская история», криминальную драму «Дом Gucci».
Напомним, при входе в кинотеатр кубанцы старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.