В горы Сочи не будут пускать машины на летней резине

В мэрии Сочи 29 декабря сообщили, что на въезд в горный кластер Сочи введут ограничения. Туда смогут проехать только машины на зимней резине

Как сообщили в администрации Сочи, проехать в горную часть курорта на летней резине будет нельзя. Это делается, чтобы снизить количество ДТП.

Кроме того, для снижения транспортной нагрузки на дороги горного кластера департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал схему перехватывающих парковок. Согласно транспортному плану, парковки расположены у железнодорожных вокзалов, в качестве транспортного хаба для пересадки на электропоезда «Ласточка».