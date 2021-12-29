В горы Сочи не будут пускать машины на летней резине
В мэрии Сочи 29 декабря сообщили, что на въезд в горный кластер Сочи введут ограничения. Туда смогут проехать только машины на зимней резине
Как сообщили в администрации Сочи, проехать в горную часть курорта на летней резине будет нельзя. Это делается, чтобы снизить количество ДТП.
Кроме того, для снижения транспортной нагрузки на дороги горного кластера департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал схему перехватывающих парковок. Согласно транспортному плану, парковки расположены у железнодорожных вокзалов, в качестве транспортного хаба для пересадки на электропоезда «Ласточка».
Перехватывающие парковки организуют в прибрежной части курорта — у железнодорожного вокзала «Адлер» на 400 машиномест, и у ж/д вокзала — «Имеретинский курорт» на 100 машиномест. В горной части парковка на 100 машиномест будет работать в районе железнодорожной станции Эсто-Садок.
Также парковки работают на территории горнолыжных курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Курорт Красная Поляна». Их общая вместимость составляет 4 тыс. 944 машиноместа, сообщает пресс-служба администрации Сочи.