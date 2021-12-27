Минкульт обнаружил необоснованные расходы Кубанского казачьего хора в размере 125 млн рублей

Отдел госзакупок краевого минкульта завершил проверку Кубанского казачьего хора и обнаружил неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета и президентского гранта

Кроме того, была инициирована проверка финансово-хозяйственной деятельности ККХ. В редакцию Юга.ру прислали сводный акт от 14 декабря 2021 года, согласованный и подписанный начальником отдела государственных закупок, ревизионной деятельности и развития инфраструктуры отрасли министерства культуры Краснодарского края Игорем Федосовым.

После того, как инициативная группа отправила обращение в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации, краевой Минкульт начал внеплановую проверку в отношении руководства Кубанского казачьего хора (ККХ). Анализ локальных документов хора показал нарушение по статье 13.3 ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»: учреждение не предотвратило коррупцию и допустило конфликт интересов между пятью членами семьи, работающими в хоре. Также министерство выявило факт передачи без правовых оснований гендиректором Захарченко-старшим своих полномочий внуку.

Напомним, в конце октября в коллективе хора произошел скандал: первый заместитель гендиректора Виктор Захарченко-младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича) решил разделить хор и танцоров. Последние выступили против этого и потребовали отставки руководства.

В ходе проверки установлено, что Виктор Захарченко-старший вышел за пределы своих полномочий и передал на постоянной основе свои права и должностные обязанности первому заместителю генерального директора Виктору Захарченко-младшему, заместителю генерального директора Владимиру Лютому и начальнику правового управления Д.С. Хорошавину. Нарушение повлекло за собой отсутствие необходимого контроля.

Согласно документу, зафиксированы неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета на 125 млн 241 тыс. 202 рубля. Еще 2 млн 173 тыс. 175 рублей были неправомерно потрачены из президентского гранта.

Так, не подтверждено создание в 2020 году шести концертных программ на сумму 79 млн 847 тыс. 70 рублей.Фиктивно включали должности в штатное расписание и израсходовали на заработные платы 1 млн 813 тыс. 118 рублей. С нарушением полномочий, установленным трудовым законодательством, выплатили премий на 290 тыс. рублей. Еще 49 млн 692 тыс. 200 рублей пошли на премии по итогам работы сотрудников при фактическом не достижении плановых результатов.

Также нарушены правила проведения тендера и пользования автотранспортом, находящимся на балансе учреждения.

Согласно документу, всё перечисленное с учетом статьи 306.1 бюджетного кодекса РФ может свидетельствовать о причинении ущерба федеральному бюджету.

Юга.ру писали о том, как начался раскол в Кубанском казачьем хоре, как происходящее видит руководство, участники танцевальной группы, краевое министерство культуры, бывшие участники коллектива и зрители.

А также опубликовали большой материал о том, как устроен Кубанский казачий хор: что известно о Викторе Захарченко-старшем, кто из родственников работает с ним, как в учреждении появился внук, какие зарплаты у сотрудников, откуда идет финансирование Кубанского казачьего хора.