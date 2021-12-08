Минкульт выяснил, что директор Кубанского казачьего хора неправомерно назначил своего внука заместителем

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

Министерство культуры Краснодарского края провело внеплановую проверку в отношении руководства Кубанского казачьего хора

Напомним, в конце октября в коллективе хора произошел скандал: первый заместитель гендиректора Виктор Захарченко-младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича) решил разделить хор и танцоров. Последние выступили против этого и потребовали отставки руководства.

Инициативная группа отправила обращение в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации. Его спустили до уровня губернатора Кубани, далее — до краевого министерства культуры. Анонимный источник прислал в редакцию Юга.ру письмо с подписью замминистра Алексея Батуры — ответ на обращение о нарушениях, допущенных в деятельности Кубанского казачьего хора (ККХ).

Семейный государственный:

Танцоры жаловались на кумовство в организации. Так, помимо внука художественного руководителя Виктора Захарченко-младшего, на разных должностях находятся жена Вера Захарченко, дочери Виктория Захарченко и Наталья Гуликова, а также зять Андрей Гуликов. Согласно ответу минкульта, на работников конкретного учреждения нормы о противодействии коррупции не распространяются. В трудовом законодательстве нет отдельного документа, ограничивающего совместную работу в таких государственных организациях родственников, в том числе — с подчинением друг другу.

Однако в ККХ действует локальный акт «Положение о конфликте интересов работников ГБНТУК КК Кубанский казачий хор», который и регулирует антикоррупционную политику. Минкульт заявил, что анализ локальных документов хора показал нарушение по статье 13.3 ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»: учреждение не предотвратило коррупцию и допустило конфликт интересов между пятью членами семьи, работающими в хоре.

Кроме того, в ходе проверки министерство выявило факт передачи без правовых оснований гендиректором Захарченко-старшим своих полномочий внуку. К должности, которую занимает Захарченко-младший, есть следующие требования: высшее профессиональное образование и стаж на руководящих должностях от пяти лет. По второму параметру Захарченко-младший не подходил.

В минкульт предоставили документы аттестации Захарченко-младшего, однако в их составе не было подтверждения, что Виктор Витальевич обладал достаточным практическим опытом и выполнял качественно и в полном объеме возложенные на него обязанности на руководящих должностях. Вследствие этого ведомство направило акт для устранения нарушений до 1 февраля 2022 года.

Что касается выделения танцевальной группы в самостоятельную творческую единицу, то в официальном документе говорится, что ККХ направил в минкульт письмо с проектором штатного расписания. Но ведомство не согласовало изменения, и реорганизация была приостановлена.

Также инициирована выборочная проверка финансовой деятельности ККХ и законности и обоснованности начисления заработной платы работникам. Как писали Юга.ру, по отчетам на сайте хора , средний уровень зарплаты специалистов на январь 2020 года составлял 61 тыс. 525 рублей, на декабрь — 58 тыс. 336 рублей. Высший состав в начале года получал 454 тыс. 780 рублей, к концу — 483 тыс. 825 рублей. Заместителям руководителя в среднем платят 257 тыс. 890 рублей и 196 тыс. 397 рублей. Результаты проверки станут известны позже. 

Искусство Кадровые перестановки Коррупция Кубанский казачий хор Министерство культуры России

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Минкульт выяснил, что директор Кубанского казачьего хора неправомерно назначил своего внука заместителем
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