В Краснодаре суд вынес приговор пенсионерке по делу о покушении на убийство

Напомним, в сентябре 2020 года двое активистов движения «Граждане СССР» решили организовать убийство своего 51-летнего знакомого — председателя одной из религиозных общин.

60-летний мужчина и 70-летняя женщина подготовили план и стали искать исполнителя. Но совершить убийство они не смогли, поскольку их заметили в полиции.

Так, исполнителем они взяли сотрудника МВД. За убийство ему пообещали влиятельный статус в организации. Для выполнения задания полицейскому дали нож, фото жертвы, средства конспирации и сказали адрес. Затем правоохранитель сообщил о выполнении дела, передал фото с инсценировкой убийства и вещи потерпевшего (иудейский молитвенник и традиционный еврейский головной убора «кипа»).

Заказчики в свою очередь подготовили документы о назначении мужчины заместителем начальника подразделения в организации.