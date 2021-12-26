В Краснодаре суд вынес приговор пенсионерке по делу о покушении на убийство
Краснодарский суд приговорил к шести годам лишения свободы 70-летнюю пенсионерку
Напомним, в сентябре 2020 года двое активистов движения «Граждане СССР» решили организовать убийство своего 51-летнего знакомого — председателя одной из религиозных общин.
60-летний мужчина и 70-летняя женщина подготовили план и стали искать исполнителя. Но совершить убийство они не смогли, поскольку их заметили в полиции.
Так, исполнителем они взяли сотрудника МВД. За убийство ему пообещали влиятельный статус в организации. Для выполнения задания полицейскому дали нож, фото жертвы, средства конспирации и сказали адрес. Затем правоохранитель сообщил о выполнении дела, передал фото с инсценировкой убийства и вещи потерпевшего (иудейский молитвенник и традиционный еврейский головной убора «кипа»).
Заказчики в свою очередь подготовили документы о назначении мужчины заместителем начальника подразделения в организации.
Граждане СССР — общественное движение, активисты которого считают, что живут на «временно оккупированной территории Советского Союза». Они не признают законы Российской Федерации. Единой общероссийской организации «граждан СССР» нет — это собирательное название. В разных регионах России сторонники движения называют себя по-разному. Подробнее почитать про «граждан» можно в нашем материале.
В октябре 2021 года организацию «Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара» суд признал экстремистской и запретил её деятельность.
Позже организаторов убийства задержали, когда они отмечали завершение дела. Против них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. «ж, з, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Приготовление к убийству по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти).
24 декабря краевая прокуратура сообщила, что Первомайский суд Краснодара вынес приговор 70-летней обвиняемой. Ее признали виновной и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.