Власти Краснодара пообещали не поднимать стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 2022 года

Напомним, что в Краснодаре с декабря на пять рублей подорожает проезд в маршрутках и автобусах, но не во всех. Подорожание пока коснется 18 маршрутов. Это уже второе повышение цен за проезд в 2021 году. В прошлый раз стоимость выросла с 28 до 30 рублей в январе. Затем цены на проезд подняли и в муниципальном транспорте.