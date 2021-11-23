Власти Краснодара пообещали не поднимать стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 2022 года
В мэрии заявили, что стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте до Нового года точно останется прежней — 30 рублей
Напомним, что в Краснодаре с декабря на пять рублей подорожает проезд в маршрутках и автобусах, но не во всех. Подорожание пока коснется 18 маршрутов. Это уже второе повышение цен за проезд в 2021 году. В прошлый раз стоимость выросла с 28 до 30 рублей в январе. Затем цены на проезд подняли и в муниципальном транспорте.
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Журналист Юга.ру обратился в мэрию Краснодара, чтобы уточнить, ждать ли горожанам очередного повышения цен.
«В этом году повышения точно не будет. В КТТУ не планируют этого делать», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ранее Юга.ру писали, из-за чего частники повышают цены на проезд и почему они сами этим недовольны.