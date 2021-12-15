«Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. У состава будет сразу две конечные остановки

С января 2022 года «Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить через Краснодар и изменит конечные остановки

С 1 января 2022 года электропоезд «Ласточка» Ростов-Главный — Анапа изменит маршрут. Теперь поезд будет ходить через Краснодар, а конечной станцией станет Таганрог-2.

Ранее электричка ходила через Тимашевск и Протоку. Теперь состав будет останавливаться на станциях Таганрог-1, Ростов-Главный, Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевский обход, Краснодар-1, Ильская, Абинская, Крымская (при следовании из Таганрога), Разъезд 9 километр и Варениковская.

Электричка будет курсировать как двухгруппный поезд вместе с составом № 805/806 Таганрог — Новороссийск. Из Таганрога она будет отправляться в 5:33 и идти до Крымской. Там составы разъединят, и они отправятся до конечных станций. В Новороссийск поезд приедет в 12:45, в Анапу — в 13:45.

В обратный путь составы отправятся из Анапы в 15:42, из Новороссийска — в 15:55. На станции Разъезд 9 километр их объединят. В Таганрог состав прибудет в 23:28.