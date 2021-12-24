Сервис доставки Ozon Express появился в Сочи

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Jackie Zhao, unsplash.com
    © Фото Jackie Zhao, unsplash.com

Ozon Express расширил присутствие в Краснодарском крае — теперь доставка за час появится в Сочи

Даркстор Ozon Express открылся в центральном районе Сочи на улице Транспортной. Благодаря такому расположению жители смогут получить товары в течение часа с момента покупки или в удобное время. Экспресс-доставкой за час охвачен весь центральный Сочи. Также доставка от часа доступна для жителей Дагомыса, Хосты, Роза Хутор и Адлера.

«Совсем недавно Ozon Express запустился в Краснодаре, а сейчас мы значительно расширили наше присутствие в регионе. Теперь сочинцам и гостям курортной столицы страны тоже доступна быстрая доставка порядка 15 тыс. товарных наименований — от свежей молочной продукции и овощей до книг, игрушек и даже электроники. Широкий ассортимент и быстрая доставка особенно актуальны сейчас, когда сочинцы активно готовятся к Новому году», — прокомментировала директор Ozon Express Елена Шульгина.

Ранее сервис начал свою работу в Краснодаре, где открылись два даркстора. Всего Ozon Express обеспечивает в регионе более 300 рабочих мест, из них 130 — в дарксторе и на курьерской доставке. Сервис активно ищет локальных поставщиков продуктов питания. Продукцию в Ozon Express уже поставляют маслозавод «Абинский», Агрокомплекс, ООО «Мясные деликатесы», ЗАО «МПК Динской» и др. В ассортименте сервиса представлены продукты под собственной торговой маркой Ozon Express. На сегодня линейка бренда насчитывает более 20 позиций.

Как сообщали ранее Юга.ру, OZON.ru открыл склад в Краснодаре.

Доставка и курьеры Сочи

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