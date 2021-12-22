Мусор из Сочи не помещается на полигонах Кубани. Куда его отправят в 2022 году?
В Сочи не нашлось компаний-подрядчиков на вывоз мусора, и для него определили место на территории Краснодарского края
Напомним, мусорный полигон в Белореченске ликвидируют до конца года. Свалка переполнена в 1,5 раза, но альтернативы для пяти муниципалитетов нет. За год полигон принимал более 580 тыс. тонн отходов из Сочи и Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов.
Лидирует по объему отходов Сочи, где за год образуется более 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). По нынешней схеме обращения с отходами, мусоровозы из Сочи и Туапсинского района должны отправиться на свалку в Темрюк. Экологи «Зеленой Лиги» убеждены, что это угрожает катастрофой Темрюкскому району.
С 1 января 2022 года Белореченский полигон прекращает работу. Вывоз из Сочи ТКО обходится примерно в 2 млрд рублей — тендер на эти работы не состоялся, так как за месяц подачи заявок не нашлось компаний-претендентов.
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:
По информации «Коммерсанта», отходы из Сочи могут отправить на полигон ТКО в станице Полтавской, но, в «ЭкоВахте» заявили, что это решение тоже опасно. Полигон расположен в системе рисовых чеков, а по границе свалки проходит оросительный канал, который связан с Азовским морем. Отходы в станицу везут из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Большой объем ТКО из Сочи превысит вместимость полигона.
На этой неделе власти планируют изменить схему обращения с ТКО в крае. Вероятным оператором называют ООО «Профисервис», у компании свои перегрузочные площадки в Хостинском, Лазаревском и Адлерском районах. Уже оттуда мусор вывозят в Белореченск.
В администрации курорта считают, что Сочи необходим современный мусороперерабатывающий комплекс. В октябре Юга.ру рассказали, что на Кубани построят два мусоросжигательных завода, но где они появятся — неизвестно.
Юга.ру еще в мае спросили у администрации Сочи, куда будут свозить отходы и что местные власти будут делать, когда полигон в Белореченске закроется. В пресс-службе не смогли ответить и попросили направить официальный запрос. Также отказались комментировать ситуацию в «Крайжилкомресурсе».