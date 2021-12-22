В Сочи не нашлось компаний-подрядчиков на вывоз мусора, и для него определили место на территории Краснодарского края

Напомним, мусорный полигон в Белореченске ликвидируют до конца года. Свалка переполнена в 1,5 раза, но альтернативы для пяти муниципалитетов нет. За год полигон принимал более 580 тыс. тонн отходов из Сочи и Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов.

Лидирует по объему отходов Сочи, где за год образуется более 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). По нынешней схеме обращения с отходами, мусоровозы из Сочи и Туапсинского района должны отправиться на свалку в Темрюк. Экологи «Зеленой Лиги» убеждены, что это угрожает катастрофой Темрюкскому району.

С 1 января 2022 года Белореченский полигон прекращает работу. Вывоз из Сочи ТКО обходится примерно в 2 млрд рублей — тендер на эти работы не состоялся, так как за месяц подачи заявок не нашлось компаний-претендентов.