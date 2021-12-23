В Краснодаре открылась выставка русского авангардного искусства

В экспозицию вошли десять произведений. Это живописные работы Марии Эндер, Ольги Розановой, Александры Экстер, Алексея Моргунова, графика Василия Кандинского, Аристарха Лентулова и Виктора Барта, супрематическая акварель Давида Штеренберга, листы в стиле конструктивизма Александра Родченко и Владимира Кринского.

Как сообщает пресс-служба музея, собрание русского авангарда было сформировано в 1920-е годы и охватывает разнообразные течения — от кубизма, примитивизма и футуризма до супрематизма и конструктивизма.

Выставка «Беспредметное» будет работать до 27 февраля 2022 года на Красной, 13. Стоимость билетов от 30 до 100 рублей. Напоминаем, для посещения нужен документ о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.