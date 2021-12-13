В Краснодаре откроется выставка «Призраки эпохи изобилия»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств

В Краснодарском краевом выставочном зале откроется персональная живописная экспозиция Александра Саидова «Призраки эпохи изобилия»

Представлено более 40 произведений, созданных им за последние пять лет. Дополнят экспозицию фотографии работ, находящихся в частных собраниях, чтобы у зрителей смогло создаться полное представление о периодах творчества художника.

Александр Саидов работает в жанре реализма и фантастического реализма, изображая натюрморты со статуэтками, книгами, фруктами и изысканной посудой. Помимо России произведения автора находятся в галереях и частных коллекциях в США, Канаде, Австралии, Швеции, Италии, Германии, Ливане, Узбекистане, Норвегии, Франции, Китае, Турции, Таиланде.

Выставка «Призраки эпохи изобилия» будет работать до 9 января 2022 года на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

Напоминаем, для посещения нужен документ о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Как писали Юга.ру, в музее имени Фелицына работает выставка «Страшно красивые». Представлено более 30 видов живых экзотических пауков-птицеедов.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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