В Краснодаре откроется выставка «Рождественские истории»

Экспозиция включает антикварные куклы и игрушки эпохи Николая II. Экспонаты, которые восстанавливались известными мастерами и реставраторами России по найденным в архивах и музеях фотографиям, описаниям в мемуарах и рисункам, предоставлены художником, коллекционером и меценатом Светланой Пчельниковой.

Посетители смогут увидеть более 20 антикварных фарфоровых кукол XIX века, изготовленных на фабриках Франции и Германии, солдатиков, также будут представлены бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, одежду и кукольные наборы посуды, созданные на рубеже XIX–XX веков. Музей Коваленко дополнил выставку собственными экспонатами — фотографиями и рождественской елкой.

Выставка будет работать до 13 февраля по адресу: улица Красная, 15. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей.

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