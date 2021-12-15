В Краснодаре откроется выставка «Рождественские истории»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко
    © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко

В Краснодарском художественном музее им. Коваленко 16 декабря откроется выставка «Рождественские истории»

Экспозиция включает антикварные куклы и игрушки эпохи Николая II. Экспонаты, которые восстанавливались известными мастерами и реставраторами России по найденным в архивах и музеях фотографиям, описаниям в мемуарах и рисункам, предоставлены художником, коллекционером и меценатом Светланой Пчельниковой.

Посетители смогут увидеть более 20 антикварных фарфоровых кукол XIX века, изготовленных на фабриках Франции и Германии, солдатиков, также будут представлены бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, одежду и кукольные наборы посуды, созданные на рубеже XIX–XX веков. Музей Коваленко дополнил выставку собственными экспонатами — фотографиями и рождественской елкой.

Выставка будет работать до 13 февраля по адресу: улица Красная, 15. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась персональная живописная экспозиция «Призраки эпохи изобилия» Александра Саидова, который работает в жанре реализма и фантастического реализма, изображая натюрморты со статуэтками, книгами, фруктами и изысканной посудой.

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