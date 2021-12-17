В Краснодаре открылась выставка «Формула света Константина Коровина»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко
    © Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко

В Краснодарском музее Коваленко 17 декабря открылась живописная выставка «Формула света Константина Коровина»

Она посвящена 160-летию со дня рождения этого первого русского импрессиониста. Экспозиция условно разделена на три части. В первой представлены работы его учитетей — Алексея Саврасова, Льва Каменева, Василия Поленова. Вторая часть — непосредственно работы самого Коровина из фондов музея Коваленко и Ростовского областного музея изобразительных искусств. В этом же блоке посетители увидят произведения современников художника, его друзей и единомышленников — Валентина Серова, Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Александра Головина.

В третьей части представлены работы его учеников — Ильи Машкова, Роберта Фалька, Сергея Судейкина, Леонарда Туржанского, Мартироса Сарьяна.

Выставка будет работать до 30 января 2022 года на улице Красная, 13. Билеты стоят от 100 до 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре сейчас работают выставки «Призраки эпохи изобилия» Александра Саидова и Светланы Пчельниковой «Рождественские истории».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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