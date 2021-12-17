В Краснодаре открылась выставка «Формула света Константина Коровина»

Она посвящена 160-летию со дня рождения этого первого русского импрессиониста. Экспозиция условно разделена на три части. В первой представлены работы его учитетей — Алексея Саврасова, Льва Каменева, Василия Поленова. Вторая часть — непосредственно работы самого Коровина из фондов музея Коваленко и Ростовского областного музея изобразительных искусств. В этом же блоке посетители увидят произведения современников художника, его друзей и единомышленников — Валентина Серова, Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Александра Головина.

В третьей части представлены работы его учеников — Ильи Машкова, Роберта Фалька, Сергея Судейкина, Леонарда Туржанского, Мартироса Сарьяна.

Выставка будет работать до 30 января 2022 года на улице Красная, 13. Билеты стоят от 100 до 300 рублей.