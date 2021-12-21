В Краснодаре один трамвай врезался в другой

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала «Кубанец»
    © Фото из телеграм-канала «Кубанец»

Вечером 20 декабря в Краснодаре столкнулись трамваи

20 декабря около 19 часов при въезде на Садовый мост в Краснодаре в трамвай врезался другой трамвай, следующий за ним.

В пресс-службе МВД отметили, что в полицию даже не поступало сообщение об аварии. В пресс-службе КТТУ рассказали, что простой из-за транспортировки трамваев составил 30 минут. Никто не пострадал, оба трамвая получили незначительные повреждения: на кадрах с места происшествия видны вмятины. Причину столкновения выясняют.

Напомним, недавно по новым рельсам на улице Московской проехал первый дизельный трамвай. В ноябре на Московской в районе ЗИПа трамвай сошел с рельсов, движение остановилось почти на полтора часа. В августе автомобиль не пропустил трамвай на перекрестке, в итоге водитель машины пострадал, пассажир погиб.

В начале года Юга.ру узнали у урбаниста Мирослава Вальковича, что не так с развитием трамвайной сети в Краснодаре.

КТТУ Происшествия Трамвай

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