В Краснодаре один трамвай врезался в другой

20 декабря около 19 часов при въезде на Садовый мост в Краснодаре в трамвай врезался другой трамвай, следующий за ним.

В пресс-службе МВД отметили, что в полицию даже не поступало сообщение об аварии. В пресс-службе КТТУ рассказали, что простой из-за транспортировки трамваев составил 30 минут. Никто не пострадал, оба трамвая получили незначительные повреждения: на кадрах с места происшествия видны вмятины. Причину столкновения выясняют.