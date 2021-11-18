В Краснодаре на Московской сошел с рельсов трамвай, простой составил почти 1,5 часа

Краснодарский край

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  • © Фото: t.me/krd_tipich_ru
    © Фото: t.me/krd_tipich_ru

Утром 18 ноября на улице Московской остановилось трамвайное движение по одному из направлений. Общественный транспорт стоял полтора часа

В телеграм-аккаунте «Типичный Краснодар» очевидцы сообщили об остановке трамвайного движения в районе ЗИП. По словам местных жителей, это произошло из-за того, что один из вагонов сошел с рельсов.

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Как сообщили интернет-порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ, в 11:56 на перекрестке улиц Московской и Карякина у состава, который следовал по маршруту № 21, с рельсов сошла тележка второго вагона.

«В 13:24 восстановлено движение по Московской. Простой — 1 час 28 минут», — добавили в пресс-службе.

Краснодар Общественный транспорт

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