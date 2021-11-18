В Краснодаре на Московской сошел с рельсов трамвай, простой составил почти 1,5 часа

Утром 18 ноября на улице Московской остановилось трамвайное движение по одному из направлений. Общественный транспорт стоял полтора часа

В телеграм-аккаунте «Типичный Краснодар» очевидцы сообщили об остановке трамвайного движения в районе ЗИП. По словам местных жителей, это произошло из-за того, что один из вагонов сошел с рельсов.