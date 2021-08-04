В центре Краснодара машина врезалась в трамвай. Есть пострадавшие

Краснодарский край

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4 июля в Краснодаре на пересечении улиц Коммунаров и Чапаева автомобиль не уступил дорогу трамваю

Вечером 4 июля произошло ДТП на пересечении улиц Коммунарова и Чапаева. Машина въехала в трамвай № 8. Водителя автомобиля и пассажира пришлось доставать из салона сотрудникам МЧС. 

Из-за аварии другие трамваи на маршруте провели в простое 46 минут, но на данный момент движение восстановлено, сообщили в инстаграм-аккаунте КТТУ.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что в 19:44 дежурному поступило сообщение о ДТП. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» двигался по улице Чапаева в сторону улицы Красноармейской и не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии пострадал пассажир машины, он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. 

Очевидец рассказал Юга.ру, что водителя легковушки отвезли в реанимацию, а пассажир погиб. 

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