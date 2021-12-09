В Краснодаре по рельсам на Московской проехал первый дизельный трамвай

В Краснодаре 9 декабря по новой трамвайной линии на Московской проехал первый трамвай

Напомним, в январе 2021 года в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Метальникова. Длина полотна — свыше 5 км. В июле в мэрии Краснодара пообещали, что трамвайную линию достроят до конца этого года. В августе началась укладка рельс. В ноябре власти Краснодара сообщили, что на Московской проложили 3658 метров рельс и готовность линии составила 70%.

Юга.ру показывали этапы строительства: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.