В Краснодаре по рельсам на Московской проехал первый дизельный трамвай
В Краснодаре 9 декабря по новой трамвайной линии на Московской проехал первый трамвай
Напомним, в январе 2021 года в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Метальникова. Длина полотна — свыше 5 км.
В июле в мэрии Краснодара пообещали, что трамвайную линию достроят до конца этого года. В августе началась укладка рельс. В ноябре власти Краснодара сообщили, что на Московской проложили 3658 метров рельс и готовность линии составила 70%.
Юга.ру показывали этапы строительства: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.
6 декабря на городской планерке мэр Краснодара Андрей Алексеенко, раскритиковал ход строительства трамвайной линии и потребовал ускорить процесс. Позже стало известно, что к концу 2021 года трамваи по новой ветке не пойдут. Планируется, что заработает новая трамвайная линия в конце марта 2022 года.
9 декабря в телеграмме мэрии Краснодара написали, что на новой линии провели техническую обкатку рельс. По ним проехал первый дизельный трамвай. Исторический момент снял директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.
Также на видео Грачев сказал, что после поездки начнут заниматься подвесом контактного провода.